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اختبارات للغواصة النووية الروسية "ديمترى دونسكوى" بعد صيانتها

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:56 م
اختبارات للغواصة النووية الروسية "ديمترى دونسكوى" بعد صيانتها غواصة نووية روسية - أرشيفية
أ ش أ

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قال أسطول الشمال الروسى، إنه تم اختبار الغواصة النووية التابعة للأسطول "ديمترى دونسكوى" بعد انتهاء عمليات صيانتها فى المصنع.

وذكرت الخدمة الصحفية لأسطول الشمال، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذه الغواصة قامت فى الأيام الأخيرة القليلة بمناورات ومهام أخرى فى دورة تدريبية قتالية، مضيفة أنه خلال الاختبار تم فحص عمل الآليات والأنظمة ومنظومات الغواصة، وتم إجراء قياسات السرعة القصوى تحت الماء وعلى سطحها، حيث قامت بالغوص إلى عمق 200 متر، والمناورة تحت الماء.

يُذكر أن غواصة "ديمترى دونسكوى" هى أول غواصة حاملة صواريخ من مشروع 941 "أكولا" (القرش)، وهى الغواصة الوحيدة من هذه الفئة المتبقية فى خدمة القوات البحرية الروسية، ويبلغ طولها 172 مترا، وسعتها 48 ألف طن، وارتفاعها بارتفاع مبنى بتسعة طوابق؛ لذلك حصلت على اسم "غواصة التسعة طوابق"، كما أنها مسلحة بــ 20 صاروخا باليستيا "إر-39"، وتم إعادة تجهيزها لاختبار صواريخ "بولافا" التى تتزود غواصات "بوريي" بها.

 

 

 


غواصة نووية روسية

الغواصة ديمترى دونسكوى

الاسطول الروسى

البحرية الروسية

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