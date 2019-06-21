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"احتفال رائع وعظيم" ..هكذا وصف شباب أفريقيا حفل افتتاح أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:41 م
"احتفال رائع وعظيم" ..هكذا وصف شباب أفريقيا حفل افتتاح أمم أفريقيا افتتاح أمم أفريقيا
كتبت: هناء ابو العز

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عبر عدد من الشباب الأفارقة الموجودين فى مصر عن سعادتهم للمشاركة فى متابعة البطولة الأفريقية، ورأيهم فى الاحتفالية التى افتتحت البطولة بها.
 
وقال ليبرى من زيمبابوى، إن حفل الافتتاح كان رائعا، ويحوى الكثير من المشاهد والوجوه الجميلة، ومصر رائعة فى تنظيمها للبطولة.
 
أما أمل جيبى من تونس، قالت المصريون يعرفون جيدا كيف يحتفلون ويكونوا سعيدين، وظهر ذلك من خلال حفل افتتاح المباراة، حيث أحضروا أيقونة البهجة فى الغناء حكيم، وهو مطرب معروف فى كل دول العالم.
 
وعن تنظيم المباراة أشارت أمل إلى أن مصر نجحت فى السيطرة على المشجعين بمنظومة أمنية جديدة عن طريق "تذكرتى".
 
ومن الجزائر، تحدث نصرون بحير، قائلة إن الحفل على الرغم من قصر مدته إلا انه تم استخدام وسائل تكنولوجية متطورة فيه، جعلته رائع.
 
وتابع نصرون، إن نيجيريا ستكون ثانى فريق يشجعه، لعلاقاته الجيدة مع شعبها، ثم يأتى بعدها مصر.
 
بينما قال مرام من نيجيريا، إنها تحب الفريق الأهلى ومحمد صلاح، وإن الحفلة كان شكلها رائع والإضاءة والشكل الفرعونى والأفريقى رائع، بالاضافة إلى الأمان الذى يشعر به الجميع هنا فى مصر.
 

كاس الامم الافريقية

زيمبابوى

حفل افتتاح امم افريقيا

امم افريقيا

كاس امم افريقيا

مواعيد مباريات كاس افريقيا

كاس الامم الافريقية 2019

افتتاح امم افريقيا 2019

افتتاح بطولة افريفيا

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