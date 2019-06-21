"ابن القنصل".. ضبط شاب يحجز تذاكر حفلات ببطاقة ائتمان مزورة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بحجز تذاكر حفلات غنائية ومسرحية، عبر موقع شركة تسوق إليكترونى، ببطاقة ائتمان مزورة.

بدأت الواقعة، ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولى إحدى شركات البرمجيات، يفيد بقيام أحد الأشخاص، بحجز تذاكر حفلات غنائية ومسرحية على موقع الشركة، عبر شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، بموجب بطاقات ائتمانية غير سليمة، وهو ما عرض الشركة لإضرار مادية ومعنوية.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده، عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، حيث يقوم بممارسة نشاطاً إجراميا واسع النطاق فى مجال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، المستولى عليها بالاشتراك مع آخرين (خارج البلاد)، من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعى، دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتى تتضمن العديد من بيانات البطاقات المستولى عليها، وأنه قام بإجراء 33 محاولة لحجز تذاكر حفلات (مسرحية – غنائية)، على موقع الشركة المذكورة عبر شبكة الإنترنت خلال 6 أشهر الماضية، نُفذ منها 25 عملية تم على أثرها حجز تذاكر إحدى المسارح على موقع الشركة بقيمة تجاوزت 24 ألف جنيه، وأنه يقوم بترويج تلك التذاكر على عملائه من راغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ، تم ضبط المذكور، وبسؤاله أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه، وأنه يستخدم جهاز كمبيوتر، والذى ضبط بمسكنه فى مجال القرصنة الإلكترونية على المواقع، والبرامج على شبكة الإنترنت، وكذا موقع الشركة المذكورة، وأنه قام ببيع التذاكر التى تم شراءها بالأسلوب الإجرامى للعديد من الأشخاص راغبى الحصول عليها "بسعر أقل من قيمتها الحقيقة"، وبحوزته ما يلى: "شهادة جامعية باسمه منسوبة لكلية التجارة جامعة القاهرة (مزورة)، تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى المحاسبة (على خلاف الحقيقة)، لعدم حصوله على مؤهلات جامعية، 5 شهادات خبرة باسمه باللغة الإنجليزية - على خلاف الحقيقة -، كاميرا تصوير، 2 سماعة كبيرة الحجم، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، سلاح أبيض "مطواة"، 2هاتف محمول".

بمواجهته بالمضبوطات، اعترف بقيامه باصطناع وتقليد الشهادات المضبوطة، فضلاً عن قيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية، باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، وشراء المضبوطات من حصيلة نشاطة الإجرامى.