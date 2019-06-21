إندونيسيا تستعين بفرق "بوب" كورية فى حملة لإنقاذ غاباتها

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ذكرت وزيرة البيئة والغابات فى إندونيسيا سيتى نوربايا بكر، أن بلادها طلبت من حكومة كوريا الجنوبية الاستعانة بنجوم البوب الكورى للقيام بحملة لإنقاذ الغابات الإندونيسية.

جاء هذا خلال اجتماع ثنائى، فى مدينة إنشيون بكوريا الجنوبية، بين الوزيرة الإندونيسية ونظيرها الكورى الجنوبى كيم جاي- هيون، على هامش أسبوع الغابات لدول آسيا الباسفيك، الذى عقد هذا الأسبوع فى المدينة الساحلية.

وأعربت الوزيرة الإندونيسية عن أملها فى أنه من خلال مشاركة نجوم البوب الكورى، ستجذب هذه القضية اهتمام المزيد من الشباب على أن يتعاون المشاهير من كلا البلدين فى الحملة، منوهة بالعديد من المشاهير الإندونيسيين الذين شاركوا فى حملات من هذا القبيل.

وأشارت صحيفة (جاكرتا بوست) إلى أن الوزير الكورى رحب بالاقتراح ووعد بمناقشته مع السفارة الكورية فى جاكرتا.