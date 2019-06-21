إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية فى الوادي الجديد غدا السبت

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تستعد مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، لإطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية، صباح غد السبت، في قري ومدن المحافظة.

أكد الدكتور ناجي عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، أنه ستبدأ الحملة غدا السبت وحتي 22 من الشهر المقبل، في جميع قري ومدن المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة، حيث إنتهت المديرية من كافة التجهيزات الخاصة بالحملة من لقاحات وطعوم لتحصين الثروة الحيوانية ضد المرض.

وأضاف ناجي، أن المحافظة خالية من الأمراض الوبائية التي تصيب الثروة الحيوانية، وأن هذه الحملات هي مجرد عوامل احترازية للحفاظ علي الثروة الحيوانية ومنع دخول وظهور المرض بالوادي الجديد.