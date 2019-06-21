إسعاف البحر الأحمر تضع خطة لتوزيع 99 سيارة على أماكن تجمعات عرض مباريات كأس الأمم

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور بدوى سعيد، مدير عام مرفق إسعاف البحر الأحمر، إنه تم وضع خطة محكمة لتوزيع سيارات مرفق الإسعاف على أماكن تجمعات المواطنين خلال عرض مباريات كأس الأمم الإفريقية، بواقع 99 سيارة إسعاف بمرفق البحر الأحمر.

وأضاف مدير عام مرفق إسعاف البحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن سيارات الإسعاف موزعة بمدن المحافظة كتالى : 20 سيارة بالمرفق الرئيسى بالغردقة، 16 سيارة بنطاق مدينة رأس غارب، 18 سيارة بسفاجا، 15 بالقصير، 20 بمرسى علم، و10 بالشلاتين.

كما أكد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر بوضع خطة التأمين الإسعافى على الطرق السريعة التى تربط محافظة البحر الاحمر بالمحافظات المجاورة بجانب مناطق تجمعات عرض مباريات كأس الأمم 2019 .