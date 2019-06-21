إدارة الطيران الاتحادية تحظر كافة الرحلات الأمريكية فى مجال إيران الجوى

رويترز

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أمرا طارئا يحظر كافة الرحلات الأمريكية في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران بالخليج وبخليج عمان.

وحذرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية من تهديدات تواجه الطائرات المدنية في المجال الجوي الإيرانى، وقالت تقول إنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر والنشاط العسكري بالقرب من مسارات جوية للطائرات المدنية، لافتة إلى أنها قلقة من استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض/جو طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران.