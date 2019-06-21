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إحتجاجات الأطباء ونقابات التعليم فى فنزويلا بسبب زيارة مفوضية حقوقية أممية

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:52 م
إحتجاجات الأطباء ونقابات التعليم فى فنزويلا بسبب زيارة مفوضية حقوقية أممية الأوضاع فى فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى

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تظاهر الممرضون والأطباء من مستشفى كونسبسيون بالاسيوس دى ماتيرناداد عند باب المركز الطبى للمطالبة بزيارة ميشيل باشيليت للمكان والتحقق من الحالة الحرجة التى يقع فيها المستشفى: "السيدة باتشيليت ، مادورو هو بينوشيه"، فى إشارة إلى أوجستو خوسيه بيونشيه أوجارت جنرال سياسى تشيلى ،دكتاتور فى الفترة بين عامى 1973 و1990 .
 
ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية فقد وصل المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فنزويلا للاجتماع مع نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو والعديد من الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى.
 
ووقعت بعض الاحتجاجات أمس الخميس ، واليوم الجمعة فى أماكن يعتبرون فيها أن الأزمة أكثر وضوحًا ، مثل المستشفيات وفى المناطق القريبة من المؤسسات التى خططت باتشيليت لزيارتها.
 
وفى أماكن أخرى فى كاراكاس ، احتجت نقابات التعليم أيضًا على المطالبة باحترام حقوق الإنسان وانضمت إلى الصرخة: " باتشليت ، مادورو بينوشيه!". كما طلبوا من ممثل الأمم المتحدة زيارة المدارس.
 
والتقت باشيليت أمس الخميس بأقارب المعارضين المسجونين أو المتوفين ، فى اليوم الثانى من زيارته لفنزويلا، كما التقى بكبار المسؤولين ، فى يوم تجمع فيه مئات الأشخاص فى أجزاء مختلفة من كاراكاس.
 

فنزويلا

ازمة فنزويلا

الامم المتحدة

باتشيليت

التعليم

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