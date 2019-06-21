إحالة قهوجى للجنايات بتهمة سرقة شقة صاحب مقهى بحلوان

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بإحالة قهوجى للمحاكمة بتهمة سرقة شقة مالك المقهى التى يعمل بها.

واعترف المتهم بسرقة خزينة بداخلها مبلغ مالى 2,446 جنيه، وإكسسوارات حريمى وعطور من داخل مسكن صاحب المقهى محل عمله.

وأضاف أنه نظرًا لطبيعة عمله طرف المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلته والتسلل للشقة سكنه من الباب الخلفى المجاور للمقهى، وقام بنزع الخزينة الحديدية من الحائط المُثبتة به باستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وبحوزته وسرقة باقى المضبوطات من داخل دولاب غرفة النوم، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.