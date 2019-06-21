أمم أفريقيا .. قناة السويس تجهز 3 ملاعب بالمواصفات الأوربية "صور"

الإسماعيلية – السيد فلاح

نجحت هيئة قناة السويس، برئاسة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، وبإشراف المستشار يحيى المحجوب، رئيس نادى القناة الرياضى، فى تحهيز ثلاثة ملاعب على الطريقة الأوربية، لتدريب منتخبات المجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا بمحافظة الإسماعيلية.

ونالت ملاعب التدريب، التى تم تخصيصها لتدريب المنتخبات، بواقع ملعبين فرعيين باستاد القناة الجديد، وملعب استاد القناة القديم، المنتخبات التى وصلت المحافظة وخاضت تدريبًا عليها.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.























































