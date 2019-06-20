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7 أطعمة تزود طول طفلك أبرزها البيض والدجاج

الخميس، 20 يونيو 2019 05:30 م
7 أطعمة تزود طول طفلك أبرزها البيض والدجاج زيادة الطول عند الطفل
كتبت فاطمة خليل

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مشاكل النمو عند الأطفال تمثل مصدرًا كبيرًا للقلق عند والديهم، ويمكن اللجوء لمجموعة من الأطعمة التى تساعد على نمو الطفل وزيادة الطول، فى هذا التقرير نتعرف على 7 أطعمة تزود طول طفلك، بحسب موقع "Parenting".

 

أطعمة تساعد على زيادة الطول عند الأطفال
 

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منتجات الألبان

مثل: الحليب والجبن وهى عالية في المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والفيتامينات مثل A و B و D و E.

الحليب هو أيضًا مصدر جيد للبروتين، ما يساعد في نمو الخلايا في الجسم، لا يكتمل نظام غذائي لأي طفل بدون كوب كبير من الحليب يوميًا.

الألبان
الألبان

البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم وفيتامين ب 12 والريبوفلافين، وهي إضافات أساسية في نظام طفلك الغذائي إذا كنت ترغب في زيادة طوله.

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الدجاج

الدجاج غني بالبروتين ويساعد في بناء أنسجة وعضلات طفلك والتي بدورها تساعده على النمو.

فول الصويا

من الأطعمة التى تساعد في تعزيز صحة طفلك وطوله، غني بالبروتينات والفولات والفيتامينات والكربوهيدرات والألياف، وهو بديل جيد لأولئك الذين يبحثون عن خيارات البروتين النباتي.

الموز

غني بالبوتاسيوم والمنجنيز والكالسيوم، ويساعد في تعزيز صحة طفلك.

الشوفان

دقيق الشوفان هو أيضًا مصدر غني بالبروتين، وهذا أيضًا عنصر غذائي لزيادة الطول والعضلات في الجسم.

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المكسرات والبذور

المكسرات والبذور غنية بالمعادن والفيتامينات الأساسية وكذلك الدهون الصحية والأحماض الأمينية التي تعتبر حيوية للنمو.


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