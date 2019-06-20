6 يوليو.. نظر دعوى قضائية ضد أردوغان باعتباره داعما للإرهاب الموجه ضد مصر

حددت محكمة إسكندرية الابتدائية، جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، التى قيدت برقم 788 لسنة 2019، ضد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان باعتباره داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وذلك أمام الدائرة الأولى مستعجل، برئاسة المستشار محمود القاضى.

وقال المحامى فى دعواه، إن أردوغان يعد من القيادات الأولى للتنظيم الدولى الإرهابى الإخوانى ويحتل مرتبة متقدمة فيه وأنه المسئول عن العمليات الأرهابية التى حدثت فى مصر وتستهدف المواطنين المصريين لإيوائه لقيادات الإخوان الإرهابية فى تركيا بأوامر شخصية منه ودعمهم لوجيستيا وماديا للتآمر والتخطيط على ارتكاب العمليات الإرهابية، التى تحدث فى مصر، وأن جهاز المخابرات التركى وبأوامر منه يدعم القيادات الإخوانية الإرهابية لارتكاب تلك العمليات الحقيرة.

وأضاف: أردوغان جعل من تركيا ملاذا آمنا للإرهابيين والأراضى التركية نقطة انطلاقة لكافة العمليات، التى تستهدف مصر وتهدد امنها القومى، مشيرا إلى أن أردوغان يدعم القنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب والتى تبث من تركيا والتى تحرض على اسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى والاضطرابات والفتنة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو بذلك يعد الداعم الاول للإخوان الإرهابيين وقنواتهم، وهو ما يؤكد دعمه للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومحاولاته لتشويه صورتها فى المحافل الدولية وتدخله السافر المرفوض فى الشأن الداخلى المصرى وتحريضه على مصر.

وطالب محمود فى ختام دعواه، بإصدار حكم مستعجل باعتبار أردوغان رئيس تركيا داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية واعتباره مسئولا عن العمليات الإرهابية التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية والمدعومة منه والتى اسقطت شهداء ومصابيها.