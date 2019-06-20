سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 03:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

فى أول تحرك قضائى ..

6 يوليو.. نظر دعوى قضائية ضد أردوغان باعتباره داعما للإرهاب الموجه ضد مصر

الخميس، 20 يونيو 2019 03:11 م
6 يوليو.. نظر دعوى قضائية ضد أردوغان باعتباره داعما للإرهاب الموجه ضد مصر رجب طيب أردوغان الرئيس التركى-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت محكمة إسكندرية الابتدائية، جلسة 6 يوليو لنظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، التى قيدت برقم 788 لسنة 2019، ضد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان باعتباره داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وذلك أمام الدائرة الأولى مستعجل، برئاسة المستشار محمود القاضى.

وقال المحامى فى دعواه، إن أردوغان يعد من القيادات الأولى للتنظيم الدولى الإرهابى الإخوانى ويحتل مرتبة متقدمة فيه وأنه المسئول عن العمليات الأرهابية التى حدثت فى مصر وتستهدف المواطنين المصريين لإيوائه لقيادات الإخوان الإرهابية فى تركيا بأوامر شخصية منه ودعمهم لوجيستيا وماديا للتآمر والتخطيط على ارتكاب العمليات الإرهابية، التى تحدث فى مصر، وأن جهاز المخابرات التركى وبأوامر منه يدعم القيادات الإخوانية الإرهابية لارتكاب تلك العمليات الحقيرة.

وأضاف: أردوغان جعل من تركيا ملاذا آمنا للإرهابيين والأراضى التركية نقطة انطلاقة لكافة العمليات، التى تستهدف مصر وتهدد امنها القومى، مشيرا إلى أن أردوغان يدعم القنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب والتى تبث من تركيا والتى تحرض على اسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى والاضطرابات والفتنة والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وهو بذلك يعد الداعم الاول للإخوان الإرهابيين وقنواتهم، وهو ما يؤكد دعمه للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية ومحاولاته لتشويه صورتها فى المحافل الدولية وتدخله السافر المرفوض فى الشأن الداخلى المصرى وتحريضه على مصر.

وطالب محمود فى ختام دعواه، بإصدار حكم مستعجل باعتبار أردوغان رئيس تركيا داعما للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية واعتباره مسئولا عن العمليات الإرهابية التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية والمدعومة منه والتى اسقطت شهداء ومصابيها.

 
 

جنح الاسكندرية

تركيا

اردوغان

تصريحات اردوغان

دعوى قضائية ضد اردوغان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دعوة خليجية جديدة لمقاطعة السياحة التركية..ومحلل: نريد رد شعبى على أردوغان

الخميس، 20 يونيو 2019 02:35 م

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

الخميس، 20 يونيو 2019 12:08 م

انتهاكات أردوغان.. تقرير يكشف جرائم الديكتاتور التركى ضد الإعلام والصحافة

الخميس، 20 يونيو 2019 05:00 ص

حزب الحركة الوطنية: سنتخذ التدابير القانونية ضد تدخل أردوغان فى الشأن المصرى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 09:42 م

40 حزبا سياسيا يرفضون تصريحات أردوغان وهيومن رايتس ووتش بشأن وفاة مرسى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 08:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة