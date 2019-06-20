46 شاشة بمراكز شباب الأقصر لعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر مشاهدة مباريات كأس الامم الأفريقية بمراكز الشباب والأندية الرياضية مجانا خلال مدة البطولة، والتي تبدأ فعاليتها يوم 21 يونيو 2019.

وقال حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تم توفير شاشات عرض كبيرة لمشاهدة المباريات بعدد 46 مركز شباب على مستوى محافظة الأقصر، وكذلك بعدد 10 أندية رياضية على مستوى المحافظة وذلك لتشجيع منتخب مصر وتفعيلها للدور الرياضي داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، واستقبل مراكز الشباب والأندية جميع المشاهدين مجانا.