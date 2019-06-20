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3 ورديات وصناديق قمامة كبيرة بشوارع حى غرب المنصورة لحل أزمة المخلفات

الخميس، 20 يونيو 2019 03:00 ص
3 ورديات وصناديق قمامة كبيرة بشوارع حى غرب المنصورة لحل أزمة المخلفات صناديق قمامة
الدقهلية – سارة الباز

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أكد أشرف عبد الواحد، نائب رئيس حى غرب المنصورة على توزيع صناديق قمامة جديدة أكبر حجما؛ لتستوعب كميات أكبر من القمامة، لافتا إلى أنه قد تم توزيعها فى الشوارع الرئيسية، وتكليف سيارات القمامة الخاصة بالحى بالدخول للشوارع الجانبية لتجميع القمامة منها.

وأوضح فى تصريح خاص لليوم السابع أنه قد تم توزيع 99 صندوق قمامة بشوارع غرب المنصورة الرئيسية، من بينها 20 صندوق بشارع الجلاء، و10 بشارع جيهان، و10 بشارع الترعة، و10 بشارع المجزر، و10 بشارع أحمد ماهر، و6 بشارع آداب، و10 شارع الصدر، وتوزيع باقى المجموعة على شوارع أخرى.

وأضاف بأنه قد تم تنظيم 3 ورديات لسيارات القمامة تبدأ من 7 صباحا وحتى 1 ظهرا، والثانية من 2 ظهرا وحتى 8 مساء، والثالثة من 8 مساء وحتى الثانية صباحا؛ وذلك بهدف الحفاظ على النظافة وتحسين الشكل العام للحي.

صناديق قمامة (1)
 

 

صناديق قمامة (2)
 

 

صناديق قمامة (3)
 

 

صناديق قمامة (4)
 

 

صناديق قمامة (5)
 

 

صناديق قمامة (6)
 

 

صناديق قمامة (7)
 

 

صناديق قمامة (8)
 

 

صناديق قمامة (9)
 

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حى غرب المنصورة

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