14 سيارة إسعاف لتأمين الجمهور أمام شاشات عرض مباريات أمم أفريقيا بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد النفار، اليوم الخميس، عن الدفع بـ14 سيارة إسعاف مجهزة ومتطورة، تحسبا لحالات الطوارئ والحالات الصحية بين تجمعات الجمهور امام شاشات عرض مباريات كأس الأمم الإفريقية بمراكز المحافظة الخمسة.

وأكد النفار،أنه جري تجهيز 8 سيارات لتأمين شاشات العرض العملاقة في ميادين المدن الخمسة، بواقع 2 في كل من مدن الخارجة، و الداخلة والفرافرة وشاشة في مدينتي بلاط وباريس، بينما جري تجهيز 6 سيارات أخري لتأمين مراكز الشباب الستة التي ستتولي عرض مباريات البطولة هى (مركز شباب الخارجة، الداخلة، الزهور، بلاط، باريس، الفرافرة) .

ولفت إلى رفع درجة الطوارئ بالمرفق، وجاهزية 42 نقطة إسعاف و 74 سيارة إسعاف تتولي تغطية جميع أنحاء المحافظة، استعدادًا لأي طوارئ خلال الفترة الحالية والمقبلة تزامنا مع استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية.

وكان قد أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أمس الأربعاء، عن تجهيز 8 شاشات عملاقة لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر يوم الجمعة المقبل وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك بالميادين الرئيسية بمدن المحافظة المختلفة بكل من (الممشي السياحي - السينما - ميدان الساعة - ميدان الشعلة) بالخارجة، شاشة بكل من باريس والداخلة والفرافرة وبلاط و 6 مراكز شباب(مركز شباب الخارجة، الداخلة، الزهور، بلاط، باريس، الفرافرة).