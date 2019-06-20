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10 آلاف و 444 مشروع للشباب بمليار و 369 مليون ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية

الخميس، 20 يونيو 2019 12:33 م
10 آلاف و 444 مشروع للشباب بمليار و 369 مليون ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه
الشرقية – إيمان مهنى

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أعلنت محافظ الشرقية تنفيذ 10 آلاف و 444 مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"،بتكلفة مليار و369 مليون و297 ألف جنيه و176 جنيه، لتوفر 38 ألفا و969  فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.
 
وأكد العربي الشبراوى،مدير "مشروعك" بالشرقية،أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها مشروع - بنزية سيارات - تجارة سيراميك - تجارة مفروشات - مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها.
 
وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول من حيث عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها والتى بلغت 2012 مشروع  بقيمة 229 مليون و171 ألف و400 جنيه،يليه فى المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد المشروعات التي تم الموافقة عليه 455 مشروع  بقيمة 180 مليون و70 ألف و250 جنيه،ويليه في المركز الثالث  مركز بلبيس حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها 1346 مشروع بقيمة 161 مليون و426 ألف و760 جنيه .
 
 

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