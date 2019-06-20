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خلال زيارتهم للعربية للتصنيع..

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

الخميس، 20 يونيو 2019 11:26 ص
وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة
كتب زكى القاضى

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أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز دور الشباب الإفريقى لتولى المناصب القيادية والتنفيذية، وأعرب "التراس" عن اعتزازه بزيارة وفد الشباب الإفريقى، مؤكدا أن الهيئة ترحب باستقبال الدارسين من شباب أفريقيا للتدريب بمصانع الهيئة العربية للتصنيع خلال فترة الدراسة بكليات الهندسة المصرية، جاء هذا فى تصريحات خاصة خلال لقاء اللواء توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة مع وفد الشباب الإفريقى وعددهم 120 قيادى تنفيذى، فى إطار الدورة التدريبية لمنحة ناصر للقيادة برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتعد منحة ناصر للقيادة، الاولى التى تستهدف القيادات الإفريقية الشابة التنفيذية ذات التخصصات المتنوعة، وقد اتخذت المنحة اسم الزعيم جمال عبد الناصر، نظرا لكونه أحد أهم الزعامات بالنسبة لشعوب القارة الإفريقية.

فى هذا الصدد أوضح اللواء توحيد توفيق، أن الهيئة تفتح أبوابها لزيارات مُماثلة من أجل دعم التكامل والتعاون المُشترك وتبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة فى إطار استعادة دور مصر التاريخى بالقارة السمراء ورئاستها للإتحاد الإفريقى 

وأوضح "توفيق" أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للشباب الإفريقى وتمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم، مشيرا إلى أن منحة ناصر تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الإفريقية الشابة برؤية تتوافق مع رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة .

وحرص اللواء توحيد توفيق على فتح حوار مفتوح مع الشباب الأفارقة، حيث أشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها على مدار الأجيال، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية  للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتدريب الأشقاء الأفارقة فى العديد من مجالات التصنيع.

وعقب تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع أبدى وفد الشباب الإفريقى إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة عسكريا ومدنيا وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

كما أشادوا بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمد جسور التواصل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة وعودة العلاقات المصرية الإفريقية لعهدها الذهبى.

 


العربية للتصنيع

الشباب الافريقى

الهيئة العربية للتصنيع

السيسى

اليوم السابع بلس

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