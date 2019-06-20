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هدية ثمينة.. 100 حافلة حديثة من الصين إلى سوريا للمساعدة فى إعادة الإعمار

الخميس، 20 يونيو 2019 03:23 م
هدية ثمينة.. 100 حافلة حديثة من الصين إلى سوريا للمساعدة فى إعادة الإعمار حافلة
كتب وكالات

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أرسلت الصين 100 حافلة نقل حديثة إلى سوريا كهدية من أجل دعم قطاع النقل فى البلاد التى أطلقت مرحلة إعادة الإعمار فى الكثير من المناطق التى حررها الجيش السورى من التنظيمات الإرهابية، بحسب "سبوتنيك".

ذكر موقع "الوطن أون لاين" السورى أن سوريا تسلمت عبر مرفأ طرطوس 100 باص نقل داخلى كهدية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية لمساعدة سوريا فى مرحلة إعادة الإعمار.

وأفاد الموقع أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة استلمت 100 باص نقل داخلى هدية مقدمة من الصين الشعبية إلى سوريا حيث تم تقديم كافة التسهيلات لوصول الشحنة إلى سوريا (ميناء طرطوس) ومنحها الإعفاءات من كافة الرسوم والضرائب الجمركية.

 وتم توقيع مذكرة الاستلام والتسليم من وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والسفير الصينى بدمشق فيونغ بياو، وبالإضافة إلى الباصات، أرسلت الصين 41 صندوقا تحتوى إكسسوارات ومعدات وتجهيزات لوازم الباصات إضافة إلى 5 فنيين صينيين لتدريب الفنيين السوريين على استخدام هذه الحافلات وإجراء الصيانة مستقبلاً، وسيتم توزيع الباصات على كافة المحافظات السورية.

يذكر أن العلاقات الصينية السورية علاقات إيجابية وما تزال سوريا تستورد من الصين بالإضافة إلى أن جمهورية الصين الشعبية قدمت خلال السنوات الماضية المساعدات الإنسانية إلى سوريا التى تضمنت معدات كهربائية، آليات، أجهزة مكتبية، ملابس وأغذية.

ويذكر أن عدد من المحافظات السورية مثل دمشق واللاذقية وغيرها شهدت فى بعض مناطقها حالات اختناق وازدحام فى تنقل المواطنين إلى أعمالهم وجامعاتهم وسوف تساعد هذه المنحة بالتخفيف من حدة الازدحامات.

 


100 حافلة

الصين

سوريا

إعادة الإعمار

الجيش السورى

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