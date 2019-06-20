"نوفاتك" الروسية تسلم أول شحنة غاز طبيعى مسال لإسبانيا من فيسوتسك

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "اسبانيول" الإسبانية ، إن شركة "نوفاتك"، أكبر منتج غاز غير حكومى فى روسيا، سلمت أول شحنة غاز طبيعى مسال إلى إسبانيا من مجمع فيسوتسك التابع لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن "نوفاتك"، دشنت رسمياً مجمع "فيسوتسك" المطل على بحر البلطيق فى أبريل الماضى، على أن تنتهى العملية فى 1 يناير 2020، بقيمة 115 مليون يورو، وعلى الرغم من هذا الرقم إلا أن شركة الطاقة تشير إلى أن تأثير العملية على النتائج الموحدة للمجموعة لم يتحد فى الوقت الحالى.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقا للبيانات فإن "نوفاتك" أرسلت شحنة حجمها 9500 متر مكعب (ستة آلاف طن) إلى ميناء الفيرول فى إسبانيا يوم 15 يونيو.

وتبلغ طاقة خط الإنتاج الأول فى مجمع "فيسوتسك" 660 ألف طن من الغاز المجمد سنوياً، ولدى نوفاتك خطط لزيادتها إلى أكثر من 1.1 مليون طن سنوياً بإضافة خط ثان.

وأظهرت بيانات الشحن البحرى على "رفينيتيف أيكون" أن المجمع أرسل أيضاً حوالى 27 شحنة من الغاز المسال حجمها الإجمالى 250 ألف متر مكعب (حوالى 160 ألف طن) إلى ليتوانيا وفنلندا والسويد وهولندا.

وتحذر شركة الطاقة من أن التقييم يخضع لتعديلات معينة صعودا وهبوطا متوقعة بالفعل فى العقد، وكذلك قيمة مخزون الغاز الطبيعى المسال المنقول فى تاريخ إغلاق الصفقة.

وبعد هذه العملية ، ستكون الشركة نفذت عمليات تصفية فى عام 2018، وحتى الآن 2019 تجاوزت المليار و700 مليون يورو ، أى ما يقرب من نصف الهدف المحدد للفترة المرجعية.