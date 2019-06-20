سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

ننشر الاشتراطات الجديدة لمحطات ومفارش البصل الطازج المصدر

الخميس، 20 يونيو 2019 01:39 م
ننشر الاشتراطات الجديدة لمحطات ومفارش البصل الطازج المصدر بصل - أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر  "اليوم السابع "  قرار الإدارة  المركزية للحجر الزراعى ،  والذى حمل رقم 15 لسنة 2019 ، والخاص  بالاشتراطات الجديدة  لمحطات ومراكز ومفارش  واعدد وتجهيز  وتعبئة البصل  الطازج " الناشف" للتصدير .

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس  الإدارة المركزية  للحجر الزراعى ، في تصريحات "اليوم السابع "،إنه على جميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات او مراكز التعبئة المعتمدة  والمؤكدة من الحجر الزراعى، وتتولى إدارة خدمة المصدرين  تكليف لجان من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز  تعبئة البصل الطازج، وكذلك  تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.

وتكليف لجات فحص يومية  او أسبوعية  او نصف شهرية  من مفتشى الحجر الزراعى بالإدارة العامة للحجر لأجراء عملية الفحص الحجر وسحب العينات ويحظر استقبال اى طلبات لفحص البصل الطازج بالإدارة العامة للحجر وتمنح المحطات ومراكز التعبئة مهلة  لمدة شهر من تاريخه لتوفيق أوضاعها والتسجيل على أن  تكون إدارة خدمة المصدرة بالتنسيق مع المجلس التصدرى للحاصلات فى هذا الشأن .

ويتم اعتماد مركز تعبئة البصل الطازج .. طبقا للاشتراطات التالية ..  


الحجر الزراعى

البصل الطازج

تصدير البصل

المجلس التصديرى

محطات مفارش البصل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفد الزراعة يبحث مع نظيره فى جورجيا منع دخول الآفات الحجرية

الخميس، 20 يونيو 2019 10:59 ص

توفير مليون طن أسمدة للزراعات الصيفية.. وجارى الصرف بالجمعيات

الخميس، 20 يونيو 2019 07:00 ص

قبل انطلاق الحملة.. اعرف أعراض وعلاج الجلد العقدى للماشية فى الصيف

الخميس، 20 يونيو 2019 04:00 ص

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

الخميس، 20 يونيو 2019 12:01 ص

لجان مرورية بحقول الخضراوات الصيفى تجنبا لمخاطر الموجة الحارة

الخميس، 20 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة