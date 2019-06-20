ننشر الاشتراطات الجديدة لمحطات ومفارش البصل الطازج المصدر

ينشر "اليوم السابع " قرار الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، والذى حمل رقم 15 لسنة 2019 ، والخاص بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش واعدد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج " الناشف" للتصدير .

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، في تصريحات "اليوم السابع "،إنه على جميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات او مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى، وتتولى إدارة خدمة المصدرين تكليف لجان من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.

وتكليف لجات فحص يومية او أسبوعية او نصف شهرية من مفتشى الحجر الزراعى بالإدارة العامة للحجر لأجراء عملية الفحص الحجر وسحب العينات ويحظر استقبال اى طلبات لفحص البصل الطازج بالإدارة العامة للحجر وتمنح المحطات ومراكز التعبئة مهلة لمدة شهر من تاريخه لتوفيق أوضاعها والتسجيل على أن تكون إدارة خدمة المصدرة بالتنسيق مع المجلس التصدرى للحاصلات فى هذا الشأن .

ويتم اعتماد مركز تعبئة البصل الطازج .. طبقا للاشتراطات التالية ..