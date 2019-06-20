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نقيب العلميين: وفرنا جميع الأموال اللازمة لصرف المعاشات

الخميس، 20 يونيو 2019 11:02 ص
نقيب العلميين: وفرنا جميع الأموال اللازمة لصرف المعاشات الدكتور السيد عبد الستار المليجى نقيب العلميين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه بعد ثلاثة أيام من تمكينه من مقرات النقابة، ومزاولته مهام منصبه، تمكن من تنفيذ العديد من الأمور الخاصة بالأعضاء، والتى من أهمها توفير جميع الأموال اللازمة لصرف المعاشات للأعضاء.

وأضاف المليجى، أنه تم توريد كافة الأموال التى تسلمتها النقابة إلى البنك، بالإضافة كل الأموال الموجودة فى الخزينة وفقا للقانون، بالإضافة إلى سداد قيمة فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات التى أهمل تسديدها مجلس النقابة حتى تم وقف بعضها عن مقر النقابة.

وأشار نقيب العلميين، أنه سدد فواتير التأمينات الاجتماعية عن العاملين بالنقابة، بعد تأخرها لعدة أشهر، بالإضافة إلى سداد قيمة التحسين على أرض مدينة نصر، وإفشال محاولة فتح حساب سرى باسم النقابة، من جانب عددا من أعضاء المجلس.

كان الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، قد أعلن تمكينه من مقر النقابة بالألفى، أمس، بعد صدور حكم بتمكينه وهيئة المكتب من تسلم المقرات وإدارة الأعمال بالنقابة، وذلك بعد نحو 3 أشهر من سيطرة مجلس نقابة المهن العلمية على مقرات النقابة العامة بسبب الأزمة مع النقيب، ومنعه من دخول المقر.

 


نقابة العلميين

نقيب العلميين

معاشات العلميين

صرف معاشات العلميين

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