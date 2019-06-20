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نصائح طبية عند التنزه مع الأطفال.. تعرف عليها

الخميس، 20 يونيو 2019 03:30 م
نصائح طبية عند التنزه مع الأطفال.. تعرف عليها أطفال
كتبت فاطمة ياسر

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التنزه والخروج يعد من أفضل الأشياء التي يقوم الأشخاص بالقيام بها بعد أن يقضوا أطفالهم فترة الدراسة، فيفضل البعض الذهاب للمصايف ونزول البحر واللعب بالرمال، والآخرين يتنزهون في الحدائق العامة، وفي جميع الأحوال الأسطر القادمة ستقدم لك بعض النصائح الهامة لك ولصحتك أثناء التنزه مع الأطفال، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي.

-أحمي أطفال من أشعة الشمس الضارة، وذلك عن طريق وضع واقي الشمس قبل التعرض لأشعتها بربع ساعة على الأقل، فأنت بهذه الطريقة تحمي نفسك وبشرتك وبشرة طفلك من التعرض للحروق أو المشاكل الصحية.

-الاهتمام بنوعية الطعام المتناول في هذا اليوم يعد من أفضل الحيل التي يجب علي الأهل القيام بها، فتناول السلطة الخضراء والفواكه من أفضل الخيارات التي يجب عليك القيام بها، لأن الطقس هذه الأيام حر شديد، ولذا عليك القيام بهذا الأمر وتناول هذه الأطعمة لأنها غنية بالماء والألياف.

-من أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها هي اقتناء طارد الحشرات، وذلك للحفاظ علي بشرتك من أضرار لدغات الناموس والحشرات.

-عليك اقتناء ماء مثلج، فهذا الأمر يقلل من الشعور بحدة الحر الشديد، ولذا عليك شرب الماء بكثرة خلال ساعات الحر الشديد.

 


التنزه مع الاطفال

الاطفال والتنزه

حماية الاطفال اثناء التنزه

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