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نشوب حريق بشقة سكنية بحى غرب أسيوط دون خسائر بشرية

الخميس، 20 يونيو 2019 11:41 ص
نشوب حريق بشقة سكنية بحى غرب أسيوط دون خسائر بشرية حريق شقة - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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شب قبل قليل، حريق بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الرهبة التابعة لحى غرب أسيوط، دون خسائر بشرية، وتمت السيطرة عليه من قبل الحماية المدنية.
 
تلقى العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا من العميد حاتم الخشت مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية ببشارع الرباط منطقة الرهبة أمام مسجد الرباط دائرة القسم.
 
وبالانتقال لموقع البلاغ، والحماية المدنية والإسعاف بالمعاينة، تبين أن الحريق نشب بأحد الشقق السكنية بالدور الثانى علوى، بعقار ملك المواطن "ع س ع" وتم السيطرة على الحريق وإخماده، بمعرفة قوات الحماية المدنية.
 
وبسؤال صاحب الشقة، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، ونجم عن الحريق خسائر محدودة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

محافظه اسيوط

امن اسيوط

حريق شقه

ماس كهربائى

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