ميركل: نتطلع لأن يكون الحد من انبعاثات الكربون هدفا طموحا للاتحاد الأوروبى

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن ألمانيا ستسعى لتحديد هدف طموح للاتحاد الأوروبى خلال قمة التكتل اليوم الخميس يتعلق بوقف انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

وقالت ميركل وهي في طريقها إلى القمة "أتمنى أن تصبح الخطط الطموح لحماية المناخ حقيقة واقعة، وهو ما يعني أنه ينبغي علينا جميعا، أو على معظمنا، فعل المزيد لبلوغ الأهداف المحددة لعام 2030. لككنا نريد أيضا الالتزام بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ولا يسعني سوى أن أشدد أن هذا هو هدف ألمانيا".

ويعني الحياد المناخي أن يكون صافي الانبعاثات صفرا أو أن أي انبعاثات ناجمة عن حرق الوقود الأحفوري تقابلها إجراءات مثل زراعة الأشجار التي تمتص ثاني أكسيد الكربون أثناء نموها.