مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالغربية

الغربية محمد طارق

لقى شاب فى العقد الثالث من عمره مصرعه، فيما أصيب آخر فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بقرية ميت ميمون التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى السنطة العام بوصول " مصطفى ع أ خ " 22 سنة جثة هامدة ، " مرزوق م و " 22 سنة مصابا ، إثر تعرضهم لحادث .

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة السنطة لمكان الواقعة، وتبين أن الحادث تصادم بين " دراجة بخارية _ سيارة ميكروباص " بقرية ميت ميمون ، وتم رفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .