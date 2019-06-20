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مدبولى من العاصمة الإدارية: سأزور المدينة شهريا.. وتكليف بإنهاء رصف الطرق

الخميس، 20 يونيو 2019 01:13 م
مدبولى من العاصمة الإدارية: سأزور المدينة شهريا.. وتكليف بإنهاء رصف الطرق مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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خلال جولته اليوم الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، الى الحي الحكومي، حيث تفقد مقر رئاسة مجلس الوزراء، وكذا مقر البرلمان، استعدادا لانتقال الحكومة للعاصمة الجديدة العام المقبل.

 

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للمقار الرسمية ومباني الخدمات بالحي الحكومي، والذي سيضم إلى جانب مقر مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، قاعات مؤتمرات، ومبنى لخدمة المواطنين.

وقام مدبولي بجولة في عدد من أدوار مقر رئاسة مجلس الوزراء، للتعرف على مراحل تنفيذ كافة مكوناته، وقدم توجيهاته بشأن عدد من المقترحات الهندسية.

 

ووجه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة العمل، وفقاً للتوقيتات الزمنية المقررة، في ضوء أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كطفرة حضارية كبرى.

 

كما توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له، إلى مقر مجلس النواب، الذي يتم إنشاؤه ضمن الحي الحكومي، حيث تفقد المبنى، واستمع الى شرح حول مراحل تنفيذه والخطوات المتبقية، كما صعد الى آخر نقطة بالمقر، حيث يتم استكمال تنفيذ القبة الضخمة أعلى المقر، والتي ستزينه وتميزه.

 

وشدد رئيس الوزراء على أنه سيزور العاصمة الادارية شهريا لمتابعة الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات، موجها بسرعة الانتهاء من رصف وزراعة الطرق والمحاور الرئيسية خاصة بالمناطق التى سيبدأ تشغيلها مع انتقال الحكومة.


العاصمة الادارية

مصطفى مدبولى

اخبار مصر

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