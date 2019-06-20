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محكمة تركية تصدر 24 حكما بالسجن مدى الحياة ضد "قادة" تحركات الجيش

الخميس، 20 يونيو 2019 01:06 م
محكمة تركية تصدر 24 حكما بالسجن مدى الحياة ضد "قادة" تحركات الجيش سجن _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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قررت محكمة تركية الخميس، سجن 24 شخصا مدى الحياة، فى إطار الإجراءات القضائية ضد المتهمين بتدبير تحركات الجيش ضد أردوغان فى 2016، بحسب "روسيا اليوم".

وشمل الحكم الصادر، قائد سلاح الجو السابق، أكين أوزتورك، ومستشار أردوغان السابق، على يازجى، فيما صدر 141 حكما بالسجن المؤبد فى حق 17 آخرين بعد إدانتهم بـ "محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، وقتل 139 شخصا، و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية.

ودارت مجريات المحاكمة فى سجن سينجان بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب الجلسات المتصلة بالانقلاب الفاشل.

وحوكم فى الإجمال 224 شخصا بينهم حوالى 20 جنرالا سابقا، ويوجد من بين هؤلاء 176 حوكموا وهم رهن الاحتجاز و35 طلقاء، فيما صدرت أحكام فى حق 13 آخرين غيابيا.

جدير بالذكر أن تحركات الجيش فى ليلة 15 إلى 16 يوليو 2016 أدت إلى مقتل ما يقرب من 250 شخصا، إضافة إلى آلاف الجرحى.

وتلقى أنقرة باللوم فى هذه المحاولة على حليف أردوغان السابق، فتح الله جولن، المقيم فى الولايات المتحدة منذ حوالى 20 عاما.

 

 


محكمة تركية

أنقرة

السجن مدى الحياة

تحركات الجيش التركى

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