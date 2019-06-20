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محافظ بورسعيد يتفقد التجهيزات الجارية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديد

الخميس، 20 يونيو 2019 12:38 ص
محافظ بورسعيد يتفقد التجهيزات الجارية بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الجديد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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تفقد اليوم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من مستشفيات التأمين الصحى الشامل الجديد، برفقة مسئولى وزارة الصحة، لمتابعة خطط التجهيزات الطبية والإدارية بالإضافة إلى مراجعة نظم تشغيل المستشفيات.

 

وأكدت محافظ بورسعيد، أن العمل جارٍ بجميع المستشفيات ووحدات طب الأسرة، على مدار الساعة، وعلى قدم وساق، لسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الجارية ووفقاً لأعلى معايير الجودة، مشيرًا إلى أن جميع الفرق تعمل كخلية نحل فى ملحمة وطنية للوصول إلى أفضل نتائج، مشددةً على أن كافة الأنظمة لابد من إجراء اختبارها، قبل بدء التشغيل الفعلي.

 

وبدأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الصحة ومسؤولى وزارة الصحة جولتهم بتفقد مستشفى أطفال النصر التخصصي، حيث تفقدا قسم الأشعة والذى تم توريد وتركيب الأجهزة به والذى يحتوى على أفضل وأحدث أجهزة الأشعة حيث يضم أشعة PET_CT، رنين، ومقطعية، وعادية، وأشعة جاما كاميرا، بالإضافة إلى جهاز لقسطرة القلب، وجهاز معجل خطي، كما تفقدوا غرف العمليات، مشيدًا بالتجهيزات الجارية بالمستشفى.

 

كما تفقدا التجهيزات الجارية بمستشفى الزهور، وشددًا على سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقاً للخطة الزمنية، كما تفقد قاعة المحاضرات، وقسم الحضانات، وغرفة المعامل والعينات.

 

كما تفقد محافظ بورسعيد مستشفى بورسعيد العام، وأشاد بالمجهود المبذول لسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقاً للخطة الزمنية، وأثنى على مجهودات جميع العاملين الذين يعملون طوال 24 ساعة.

 

وقال محافظ بورسعيد بأنه يجرى تطوير ورفع كفاءة جميع المناطق المحيطة بالمستشفيات  والتى تأتى بالتوازى مع الأعمال التى تجرى بالمستشفيات وتشمل الاهتمام بالشكل الجمالى للمستشفى بما يتضمن أعمال التشجير، والتنسيق، والواجهات والألوان بحيث يتم توحيد الشكل الخارجى لكافة المنشآت الطبية الخاصة بالتأمين الصحى الشامل الجديد.

 

وأشاد  محافظ بورسعيد بفرق العمل المشاركة فى تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية فالجميع يشعر بالفخر فى العمل بتلك المنظومة والاستعداد لانطلاقها كأولى محافظات الجمهورية فى تطبيق التامين الصحى الشامل.


اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

منظومة التأمين الصحي

التامين الصحى

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