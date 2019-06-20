محافظ الجيزة يشكل لجنة لمتابعة حظائر تربية الخنازير بالمعتمدية

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قراراً بتشكيل لجنة لحصر حظائر تربية الخنازير بمنطقة المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة، حفاظاً على النظافة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة.

وقال راشد إن اللجنة ستقوم بالمرور الدورى على حظائر تربية الخنازير بالوحدة المحلية بالمعتمدية مرة على الأقل أسبوعياً وتوعية وتحفيز أصحاب تلك الحظائر على النظافة المستمرة واللازمة إضافة إلى متابعتهم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يخالف ذلك أو أى مخالفات أخرى يتم ضبطها.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة عضو من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وعضو من إدارة شئون البيئة بكل من المحافظة ومركز ومدينة كرداسة وعضو من الوحدة المحلية بالمعتمدية إضافة إلى من تراه اللجنه للاستعانة به.

من جانب آخر تواصل محافظة الجيزة أعمال رفع كفاءة وتمهيد ورفع مخلفات شارع ترعة المريوطية بحى العمرانية تمهيدا للبدء فى أعمال رصف الطريق وتوسعته حيث تم رفع كل المخلفات وجار إزالة الإشغالات من جانبى الطريق لتوسعته لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة عليه حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع شركات المرافق ( الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات ) لإزالة أى معوقات تواجه الشركة المنفذه لأعمال الرصف.