سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 02:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يشكل لجنة لمتابعة حظائر تربية الخنازير بالمعتمدية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:42 م
محافظ الجيزة يشكل لجنة لمتابعة حظائر تربية الخنازير بالمعتمدية حظائر الخنازير - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قراراً بتشكيل لجنة لحصر حظائر تربية الخنازير بمنطقة المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة، حفاظاً على النظافة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة.
 
وقال راشد إن اللجنة ستقوم بالمرور الدورى على حظائر تربية الخنازير بالوحدة المحلية بالمعتمدية مرة على الأقل أسبوعياً وتوعية وتحفيز أصحاب تلك الحظائر على النظافة المستمرة واللازمة إضافة إلى متابعتهم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يخالف ذلك أو أى مخالفات أخرى يتم ضبطها.
 
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة عضو من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وعضو من إدارة شئون البيئة بكل من المحافظة ومركز ومدينة كرداسة وعضو من الوحدة المحلية بالمعتمدية إضافة إلى من تراه اللجنه للاستعانة به.
 
من جانب آخر تواصل محافظة الجيزة أعمال رفع كفاءة وتمهيد ورفع مخلفات شارع ترعة المريوطية بحى العمرانية تمهيدا للبدء فى أعمال رصف الطريق وتوسعته حيث تم رفع كل المخلفات وجار إزالة الإشغالات من جانبى الطريق لتوسعته لاستيعاب الحركة المرورية الكثيفة عليه حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع شركات المرافق ( الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات ) لإزالة أى معوقات تواجه الشركة المنفذه لأعمال الرصف.
 
 

 


حظائر تربية الخنازير

منطقة المعتمدية

المعتمدية

تربية الخنازير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير الطب البيطرى بمحافظة الجيزة يكشف عن مشاكل المحافظة.. الكلاب الضالة فى الكمبوندات وتربية الخنازير وتهريبها قُبيل الحملات ومجزر المنيب أبرزها.. ويحذر: لحوم الأغنام الراعية فى القمامة خطر ولا قيمة غذائية لها

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:00 ص

جامعو القمامة يسعون لإعادة توطين تربية الخنازير للتخلص من "الزبالة"

السبت، 14 يوليه 2018 06:00 ص

رئيس هيئة نظافة القاهرة يكشف فى حواره لـ"اليوم السابع": تراجع تربية الخنازير أثر على مستوى نظافة الشارع.. اللواء محسن المأمون: الهيئة لن تدخل فى الشركة القابضة.. ونحتاج لمعدات جديدة بـ810 ملايين جنيه

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

تصدير منتجات لحوم وألبان بـ6.459 مليار جنيه وفتح 12 سوقا للأسماك والخيول

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

أسهل طريقة للوصول إلى استاد السلام لحضور مباريات أمم أفريقيا × 6 معلومات

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

رئيس الكاف قبل 24 ساعة على انطلاق امم افريقيا 2019: السيسي التزم بوعده وقدم كل الدعم لإنجاح البطولة.. أحمد أحمد: نشعر أننا فى بيتنا.. السلطات المصرية قدمت ضمانات كثيرة لسلامة المشجعين.. وننتظر بطولة تاريخية

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

موجز 1.. الخارجية ردا على أردوغان: تصريحاتك تكشف ارتباطك بالتنظيم الإرهابى

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

إنقاذ 12 سائحا بعد انحراف بالون طائر بالأقصر غرباً لشدة الرياح دون مصابين

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة