متحدث الحكومة الموريتانية: حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية جرت فى ظروف ديمقراطية

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أكد وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد ولد محم أن حملات الدعاية للانتخابات الرئاسية جرت في ظروف ديمقراطية وشفافة، مشيرا إلى عدم رصد أي مخالفات أو حوادث تؤثر على الأمن في ضوء التنافس الديمقراطي.

وقال الوزير الموريتاني - في تصريح للصحفيين مساء الخميس - إن المراقبين اجمعوا على عدم وجود تجاوزات بشأن الدعاية، مشيرا إلى أن الانتخابات تحولت إلى فرح ديمقراطي ومناسبة للتنافس الإيجابي.

وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات رئاسية السبت القادم بمشاركة 6 مرشحين أبرزهم وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد ولد الغزواني مرشح الأغلبية الحاكمة، ورئيس الوزراء الأسبق محمد ولد بوبكر المدعوم من ثلاثة أحزاب معارضة.