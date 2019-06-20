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لو متعرفش فوايده فاتك كتير.. الكمون يعالج البرد وعسر الهضم والأنيميا

الخميس، 20 يونيو 2019 09:30 ص
لو متعرفش فوايده فاتك كتير.. الكمون يعالج البرد وعسر الهضم والأنيميا الكمون
كتبت هند عادل

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الكمون من أكثر الأعشاب استخدامًا بالمطبخ المصرى والعربى لنكهته المميزة ولكن لا يعرف الكثيرون فوائده الصحية المهمة كمضاد للفطريات وملين ومسكن للآلام وطارد للغازات، كما أنه مصدر جيد للحديد والمنغنيز والكالسيوم والمغنسيوم والفوسفور وفيتامينات ب، حسبما ذكر موقع" health".

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الكمون مش مجرد توابل له فوائد صحية وهى:

- يحتوي الكمون على خصائص مطهرة ومضادات للأكسدة تجعل منه محاربًا لأمراض البرد والإنفلونزا.

- الكمون يعزز مناعة الجسم ومقاومة للأمراض.

- يقاوم الإصابة بالسرطان.

- يستخدم الكمون في علاج اضطرابات الدورة الشهرية

- الكمون غنى بالحديد ويعالج فقر الدم.

- غنى بفيتامينC .

فوائد-الكمون-المغلي-للصحة-و-لخسارة-الوزن

- يستخدم الكمون لتخفيف أعراض الربو وتحسين التنفس.

- الثيمول والفوسفور في الكمون يقاوم شيخوخة الجلد.

- فيتامين (ه) في الكمون يقاوم البكتيريا والفطريات في الجسم.

- العناصر والفيتامينات الموجودة في الكمون تقلل الكوليسترول وبالتالي تمنع تصلب الشرايين.

- الكمون يعالج عسر الهضم ويخفف من تقلصات الغازات.

- الكمون يقلل من مستويات السكر.

 


الكمون

فوائد الكمون

فوائد الكمون الصحيه

التوابل

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