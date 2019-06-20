لو كبير فى السن.. ممارسة الرياضة تبطئ تطور أمراض الشبكية

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن أن التمارين الرياضية يمكن أن تبطئ تطور أمراض الشبكية، مثل الضمور البقعى المرتبط بالعمر، وهى واحدة من الأسباب الرئيسية للعمى لدى كبار السن.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أشارت الدراسة إلى أن التمرينات الرياضية تؤثر على الرؤية بشكل ملحوظ، حيث أكدت أن خلايا الاستشعار التى توجد فى شبكية العين تتجدد مع الحركة والتمارين الرياضية تحافظ على وظيفة الشبكية وذلك لأنها تجدد الحيوية والنشاط للجسم.

وأوضح الباحث الدكتور ميشيل باردى وهو أستاذ فى كلية الطب والأبحاث المهنية فى مركز أتلانتا الطبى أن المرضى الذين يعانون من الضمور البقعى يلجأون إلى العقاقير المضادة لـ"VEGF" ويتم ذلك بحقنها داخل العين والتى تقوم بوقف نمو الأوعية الدموية غير الطبيعية والتى تسرب وتسبب الضرر مباشرة فى العين وعادة ما يتم ذلك فى المراحل المتأخرة من المرض.

وأضاف باردى أنه يأمل أن الناس يمارسون الرياضة بطريقة منتظمة حتى لا يصابون بالضمور البقعى والذى يترتب عليه العمى ومن خلال الرياضة أيضًا قد يكون مرضى الضمور البقعى قادرين على تجنب أضرار حقن العين بطريقة متكررة.

