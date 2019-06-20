لمواجهة الفكر المتطرف.. "دينية البرلمان" تطالب الأوقاف بمتابعة الزوايا الصغيرة

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لابد من متابعة دورية من قبل مديريات الأوقاف فى كافة المحافظات على الزوايا الصغيرة فى كل المحافظات، نظرًا لوجود بعض الشكاوى على استخدام هذه الزوايا من قبل تيارات إسلامية وسلفية تروج بها أفكارهم الهدامة والتى تدعو للعنف والتطرف.

وأضاف أمين دينية البرلمان، فى تصريح له، أن هناك تيارات سلفية تسيطر على هذه الزوايا فى القرى والمدن بالمحافظات، تستخدمها فى الخطب والدروس الدينية، فلابد من مراقبة ومتابعة دورية لكل الزوايا، واتخاذ القرارات الفورية والصارمة ضد أى مخالفين لقرارات وزارة الأوقاف.

وتابع، أن الهدف من هذه الزوايا استقطاب الشباب والأطفال لأفكار تلك التيارات، وكلها أفكار تدعو للهدم وليس البناء، مؤكدًا أننا نقدر الدور الكبير التى تقوم به الأوقاف على مواجهة الفكر المتطرف والإرهابى.