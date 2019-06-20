سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 04:00 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

لمواجهة الفكر المتطرف.. "دينية البرلمان" تطالب الأوقاف بمتابعة الزوايا الصغيرة

الخميس، 20 يونيو 2019 03:00 ص
لمواجهة الفكر المتطرف.. "دينية البرلمان" تطالب الأوقاف بمتابعة الزوايا الصغيرة الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لابد من متابعة دورية من قبل مديريات الأوقاف فى كافة المحافظات على الزوايا الصغيرة فى كل المحافظات، نظرًا لوجود بعض الشكاوى على استخدام هذه الزوايا من قبل تيارات إسلامية وسلفية تروج بها أفكارهم الهدامة والتى تدعو للعنف والتطرف.

 

وأضاف أمين دينية البرلمان، فى تصريح له، أن هناك تيارات سلفية تسيطر على هذه الزوايا فى القرى والمدن بالمحافظات، تستخدمها فى الخطب والدروس الدينية، فلابد من مراقبة ومتابعة دورية لكل الزوايا، واتخاذ القرارات الفورية والصارمة ضد أى مخالفين لقرارات وزارة الأوقاف.

 

وتابع، أن الهدف من هذه الزوايا استقطاب الشباب والأطفال لأفكار تلك التيارات، وكلها أفكار تدعو للهدم وليس البناء، مؤكدًا أننا نقدر الدور الكبير التى تقوم به الأوقاف على مواجهة الفكر المتطرف والإرهابى.

 


اللجنه الدينيه

البرلمان

الارهاب

التطرف

الجماعات الارهابية

الافكار المتطرفة

مواجهة التطرف

اخبار

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

"ياسكاكر السكر" لــ رامى عياش وفيفى عبده يتخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

3 نجوم يزينون قائمة الايجيبشن ليج رغم مرور 13 عاما على كان 2006

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

شاهد تعليق مفتى الجمهورية على الانتقادات الموجهة للشيخ الشعراوى

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

اللمسات النهائية لاستاد القاهرة والمناطق المحيطة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

القوى السياسية المصرية لأردوغان: أنت تدعم الإرهاب وتصريحاتك عن بلادنا مرفوضة.. 40 حزبا: حديث الرئيس التركى عن مصر مرفوض وتدخل سافر فى الشئون الداخلية.. ونواب: تصرفاته مسرحية هزلية من أجل الشو الإعلامى

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

"البترول" تستهدف تنفيذ 11 مشروعا لتنمية حقول الغاز حتى منتصف 2022

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

فيديو.. طريقة استقبال تايم سبورت على التردد الأرضى لمتابعة أمم إفريقيا

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

المترو يخفض اليوم سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

صادرات المنتجات الزراعية تغزو الأسواق العالمية.. فتح منافذ جديدة أمام الخضر والفاكهة.. "الحجر الزراعى": قريبا العنب المصرى بالبرازيل لأول مرة.. وشروط جديدة للبصل المصدر للمملكة.. والشركات تحت مجهر الرقابة

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

خطوة بـخطوة.. إزاى تمنع تليفزيونك الذكى من التجسس عليك؟

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

دول عربية وصلت للعالمية × 2019.. مصر تنضم لـ"جينيس" بأعرض كوبرى وأطول مائدة طعام فى العالم.. الكويت تدخل الموسوعة بعلم يحمله 4000 شخص..والإمارات حاضره بـ7 إنجازات أبرزها أكبر برواز وجسر فولاذى ومركز شرطة ذكى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة