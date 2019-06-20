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لجنة من التعليم لمتابعة التدريب التأهيلى لطلاب التعليم الفنى

الخميس، 20 يونيو 2019 06:47 م
لجنة من التعليم لمتابعة التدريب التأهيلى لطلاب التعليم الفنى لجنة التعليم فى محافظة القليوبية
كتب محمود طه حسين

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استقبل طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية فريق المتابعة لقطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم وفريق التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مجاهد ، نائب الوزير للتعليم الفنى لمتابعة إجراءات التدريب التأهيلى للطلاب المفصولين والذين تم أعادة قيدهم ولم يحققوا نسبة حضور 85% من أيام الدراسة أو 75% من مجموع الساعات التدريبية المقررة للتدريبات العملية.

وتابع الوفد وفريق متابعة المديرية وفريق التعليم الإلكترونى بالمحافظة وإدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم ممثلة فى المهندس الصادق السيد  ، ورؤساء النوعيات الأخرى المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة .

وقام فريق المتابعة المشترك بمتابعة التدريب التأهيلى للطلاب بمدارس بنها الثانوية الميكانيكية وبنها الثانوية الزخرفية وبنها الثانوية الزراعية وبنها الفنية التجارية المتقدمة نظام 5 سنوات وبنها الفنية التجارية نظام ثلاث سنوات.

وقال المهندس الصادق السيد ، مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية إنه تم متابعة انتظام الطلاب فى التدريب وتوافر كافة الإمكانيات للطلاب ومنحهم الفرصة لعدد ساعات تدريبية تصل إلى 120 ساعة حرصا على مستقبلهم، مشيرا إلى أن ان التدريب يتم على مدار ثلاث أسابيع تنتهى فى شهر يوليو المقبل .

 

 

 


التربية والتعليم

تدريب الطلاب فى المدارس الفنى

120 ساعة تدريب

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