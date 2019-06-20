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لجان مرورية بحقول الخضراوات الصيفى تجنبا لمخاطر الموجة الحارة

الخميس، 20 يونيو 2019 12:00 ص
لجان مرورية بحقول الخضراوات الصيفى تجنبا لمخاطر الموجة الحارة أراضى زراعية- أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف لجانها وحملاتها المرورية وبرامجها التوعوية على زراعات حقول الخضروات الصيفية لزيادة الإنتاج، وزيادة الإنتاج الكمى والكيفى خلال الفترة الحالية، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية والموجة الحارة  تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

 وقال محمود عطا، رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية  لـ"اليوم السابع"، إنه يتلقى تقريرا يوميا من الإدارات التابعة للمحاصيل الزراعية بحالة الزراعات الصيفية سواء الخضروات أو المحاصيل البستانية ومدى تأثرها بموجة التغيرات المناخية  والموجة الحارة، مشير إلى أن اللجان الفنية المشكلة تقوم بعمل برامج توعوية للمزارعين والتعريف بالحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وكيفية طرق التسميد والرى للمحاصيل. 

وأوضح "عطا"، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تاثر المحاصيل بالتغيرات المناخية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.


التغيرات المناخية

المحاصيل البستانية

محاصيل الخضر

مكافحة الآفات زراعات الخضروات

الموجة الحارة

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