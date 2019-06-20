قرار جمهورى بتعيين أمير أحمد حسن مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرار رقم 259 لسنة 2019 بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى لمدة عام اعتباراً من 27 مايو 2019 .
نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
مشاركة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرار رقم 259 لسنة 2019 بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى لمدة عام اعتباراً من 27 مايو 2019 .
نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة