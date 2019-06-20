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قرار جمهورى بتعيين أمير أحمد حسن مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى

الخميس، 20 يونيو 2019 01:05 م
قرار جمهورى بتعيين أمير أحمد حسن مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قرار رقم 259 لسنة 2019 بتعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى لمدة عام اعتباراً من 27 مايو 2019 .

نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

 


امير احمد حسن

مستشار رئيس الجمهوريه

التخطيط العمرانى

الرئيس السيسى

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