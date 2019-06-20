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قاتلة حماها تعترف : أنهيت حياته لاحتياجه للرعاية الدائمة بسبب الشيخوخة

الخميس، 20 يونيو 2019 03:00 ص
قاتلة حماها تعترف : أنهيت حياته لاحتياجه للرعاية الدائمة بسبب الشيخوخة جثة
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترفت ربة منزل، متهمة بقتل حماها فى بولاق الدكرور، أنها كانت تشعور بالغضب، بسبب رعايتها للمجنى عليه، حيث أنه كانا مصابا بأمراض الشيخوخة، ويحتاج لرعاية دائمة.

وأضافت المتهمة، أنها اعتدت عليه بالضرب، وصدمت رأسه بالحائط، فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة، وأشاعت أن وفاته طبيعية، واستدعت مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لإنهار إجراءات الدفن، إلا أن الطبيب اكتشف وجود شبهة جنائية، وأبلغ رجال المباحث.

واستمع رجال المباحث، لأقوال عدد من الجيران، الذين أكدوا أن المتهمة كانت تسىء معاملة المجنى عليه.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد وفاة مسن يبلغ من العمر 80 عاما، ووجود شبهة جنائية فى وفاته.

 

وبإجراء التحريات، تبين أن المجنى عليه، مصاب بعدة إصابات برأسه، وأن زوجة ابنه، اعتدت عليه بالضرب، بسبب تضررها من رعايته صحيا، حيث أنه مصاب بعدة أمراض شيخوخة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


جريمة قتل

قتل حماها

زوجة تقتل حماها

بولاق الدكرور

امن الجيزه

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