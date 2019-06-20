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فيديو وصور.. كبير أئمة فرنسا يزور إسرائيل ويلتقى مسئوليها

الخميس، 20 يونيو 2019 09:49 م
فيديو وصور.. كبير أئمة فرنسا يزور إسرائيل ويلتقى مسئوليها شلجومى
كتب أحمد علوى

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نشر رجل الدين الفرنسى تونسى الأصل حسن شلجومى، عدد من الصور له خلال زيارته تل أبيب والتى التقى فيها عددا من المسئولين الإسرائيليين.

وظهر "شلجومى" فى فيديو نشرته حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يعانق عددا من الجنود الإسرائيليين والمتحدث الرسمى باسم الجيش أفيخاى أدرعى وضابط إسرائيلى آخر.

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وقال شلجومى فى الفيديو، "إن اسرائيل لا تعادى المسلمين وإنها فقط تحارب الإرهابيين مثل حزب الله وحماس والحوثيين والنظام الإيرانى. وإنها ستجلب الأمان والسلام للمنطقة وللمسلمين".

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كما دعا حسن شلجومى بالتوفيق والنصر للجيش الإسرائيلى، ليجيبه أدرعى "أنتم من القلائل الذين تتفهمون الخطر الذى نعانيه من غزة والحدود الشمالية".

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فرنسا

شلجومى

اسرائيل

تل ابيب

اخبار العالم

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