فيديو معلوماتى.. 5 طرق سهلة لخفض استهلاك ملح الطعام

كتب بيتر إبراهيم

هناك العديد من الدراسات الطبية الحديثة التى تؤكد أن الإسراف فى تناول الملح - الذى يطلق عليه السم الأبيض - يتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية، ونتعرف خلال هذا الفيديو على بعض الطرق التى تساهم فى خفض استهلاكه، وذلك وفقا لموقع "HealthDayNews".

- الابتعاد عن اللحوم المصنعة لأنها مليئة بالملح.

- عدم تناول الخبز الأبيض.

- ابتعد عن الأطعمة الجاهزة والسريعة، وعليك تناول الأطعمة المعدة فى المنزل.

- يمكنك وضع بعض التوابل للحصول على نكهة بعيدا عن الملح، كالفلفل الحار والحلو.

- عليك وضع الفلفل الأسود أو عصير الليمون الطازج أو رش المزيج بدون ملح.