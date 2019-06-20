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فيديو.. مطب هوائى عنيف يقذف مضيفة طيران إلى سقف طائرة وهلع الركاب

الخميس، 20 يونيو 2019 10:26 ص
فيديو.. مطب هوائى عنيف يقذف مضيفة طيران إلى سقف طائرة وهلع الركاب جانت من لحظة ارتطام المضيفة بسقف الطائرة
كتب وكالات

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى فيديو، لإحدى رحلات الخطوط الجوية ALK يظهر فيه تعرض الطائرة لمطبات هوائية عنيفة، بحسب "روسيا اليوم".

ويظهر الفيديو لحظة "طيران" مضية الطائرة وارتطامها بسقف الطائرة مع صراخ وهلع الركاب.

 


مطب هوائى لطائرة

مضيفة طيران

حوادث الطائرات

هلع ركاب طائرة

روسيا اليوم

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