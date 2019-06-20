فقد 150 بطاقة تعارف لطلاب الثانوية الأزهرية بلجنة معهد الجمالية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شهد كنترول معهد بنين الجمالية الأزهرى بمحافظه الدقهلية، وتحديدا لجنة رقم 184 واقعة فقد عدد كبير من بطاقات التعارف الخاصة بطلاب القسم الأدبى والعلمى من والخاصة بمادة التفسير.

تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز الجمالية، بفقد 150 بطاقة تعارف خاص بطلاب الأدبى والعلمى الخاصة بالمعهد.

وعلى الفور انتقل رئيس فرع البحث بشمال الدقهلية، ومأمور المركز، ورئيس مجلس المدينة وجارى تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واستبدال البطاقات المفقودة بآخرى ولم يتبين سرقة آى اوراق أخرى تؤثر على الامتحان .