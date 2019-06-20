فرنسا تسمح لأصحاب الأمراض المستعصية ملئ نموذج "الموت الرحيم"

كتب أحمد علوى

بعد معركة طاحنة بين الحكومة الفرنسية وعائلة فانسان لامبير بشأن استئناف علاجه أو تطبيق الموت الرحيم عليه، سمحت السلطات الفرنسية، بإطلاق نموذج متعدد الصفحات قابل للتنزيل، على صفحة الويب الخاصة بالخدمة العامة يمكن من خلالها ان يكتب كل مواطن مصاب بمرض خطير أو قد عجز أطبائه من حالته، رغبته لنهاية حياته.

ووفقاً لصحيفة 20 مينوت الفرنسية، فقد أصبح لكل مريض بمرض مستعصى الإبلاغ، ويمكن ملئ النموذج من خلال طرف موثوق فيه أو يكون المريض وكله عنه قبل مرضه أو أن يكون من درجات القرابة الأولى، كما يجب ملء النموذج المطبوع باليد كتابيا وبتاريخ وتوقيع.

وفى حالة ملئ المريض نفسه للنموذج، لابد من إطلاع الأهل عليه كإجراء ضرورى، والإطلاع على السجل الطبى ويمكن لهم إرساله إلى طبيب أخر.