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غدا.. إعادة انتخابات نقابة المهندسين بالغربية على مقعد نقيب المحافظة

الخميس، 20 يونيو 2019 11:06 ص
غدا.. إعادة انتخابات نقابة المهندسين بالغربية على مقعد نقيب المحافظة انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الغربية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة، إجراء جولة الإعادة على مقعد نقيب المحافظة، صباح غد الجمعة، 21 يونيه الجارى.

ومن المقرر أن يتم إجراء جولة الإعادة بين المهندس عادل عطية سعد، والمهندس علاء أحمد فهمى، وذلك بمقرات اللجان فى مقر النقابة الفرعية بمحافظة الغربية، ومقر نادى المهندسين بالمحلة.

ودعت لجنة الانتخابات كافة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالغربية، للحضور والمشاركة فى الانتخابات.

 

 


نقابة المهندسين

نقيب المهندسين بالغربية

انتخابات نقيب المهندسين بالغربية

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