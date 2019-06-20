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عودة حركة قطارات الخطين الأول والثانى لطبيعتها بعد انخفاض الحرارة

الخميس، 20 يونيو 2019 04:44 م
عودة حركة قطارات الخطين الأول والثانى لطبيعتها بعد انخفاض الحرارة مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعادت شركة المترو سرعات قطارات الخطين الأول والثانى لطبعيتها 80 كم/ س، عقب انكسار شدة الموجة الحارة اليوم، وذلك بعدما خفضت السرعة خارج النفق لتصل 60 كم/س بدلا من 80 كم/س فى الطبيعى بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لتوصيات إدارتى هندسة السكة والقوى الكهربائية بتخفيض السرعة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا فى درجات الحرارة اليوم الخميس، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 39 درجة للعظمى.

 

 
 

 

 


حركة المترو

مترو الانفاق

المترو

درجات الحرارة

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