"عناق" .. فيلم لطلاب إعلام بنى سويف يناقشون ظاهرة الانتحار فى مشروع تخرجهم

بنى سويف : هانى فتحى

ناقش مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتلفزيون بجامعة بنى سويف ظاهرة الانتحار فى مشروع تخرجهم من خلال تسجيل فيلم قصير بعنوان عناق .

وناقش الفيلم التسجيلى الذى بلغ مدته خمسة عشر دقيقة ويشرف عليه الدكتورة الشيماء صبحى رئيس قسم الاذاعه والتليفزيون بكلية الاعلام جامعة بنى سويف وتاليف واخراج اسلام صابر ومدير التصوير احمد صلاح ظاهرة الانتحار والتى سلط الفيلم عليها الضوء من خلال الإحباط الذى يصيب البعض.

وأكدت تقى أمين إحدى طالبات الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتلفزيون وإحدى طالبات مشروع التخرج ، على أن الفيلم هو نتاج مجهود مجموعة عمل وهى أعضاء فريق مشروع التخرج والمشرف على المشروع.

وأضافت تقى أمين، أنها تأمل أن يشارك الفيلم فى المهرجانات خلال الفترة القادمة وخاصة أنه يسلط الضوء على ظاهرة موجودة فى المجتمع.

فيما قال إسلام صابر مؤلف ومخرج الفيلم أن الفيلم سلط الضوء على ظاهرة الانتحار ولكن بطريقة جديدة، مشيرا إلى أن الفيلم يعرض آراء دكاترة واخصائيين نفسيين فى تلك الظاهرة.