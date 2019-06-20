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عبد العال لنائب الرئيس الصينى: نسعى لتوطيد العلاقات على المستوى البرلمانى

الخميس، 20 يونيو 2019 12:36 م
عبد العال لنائب الرئيس الصينى: نسعى لتوطيد العلاقات على المستوى البرلمانى على عبدالعال يلتقى بوانغ تشي شان نائب الرئيس الصينى
نور على

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فى ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلمانى لجمهورية الصين الشعبية، التقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد البرلمانى المرافق بوانغ تشي شان نائب الرئيس الصينى.

فى مستهل اللقاء أعرب الدكتور على عبد العال عن سعادته بالمستوى الذى وصلت إليه العلاقات المصرية الصينية، والذى يتناسب مع ما لدى البلدين من قواسم حضارية مشتركة، ورؤى متقاربة إزاء العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المُشترك، مؤكداً أن الرئيس السيسي حريص على توطيد هذه العلاقة وهو ما ظهر جلياً في الزيارات المتبادلة والمتكررة.

كما أشاد عبد العال بالزخم الذى تشهده العلاقات المصرية والصينية، الذى تمثل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى المتبادلة أحد أبرز مؤشراته، وهو ما يلقي بظلاله الإيجابية على العلاقات بين البلدين الصديقين.

ونوه الدكتور على عبد العال إلى الدور المحورى الذى تقوم به الصين على الصعيد الدولى، خاصة على مستوى دعم الأمن والسلم الدوليين، مثمناً الدور الصيني البارز في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق المصري الصيني في هذا الشأن، كما أشاد عبد العال بالدعم الصيني للمواقف والقضايا المصرية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى الدور التنموي الصيني الخالي من المشروطية السياسية في القارة الإفريقية، داعياً الجانب الصيني إلى أن يكون هناك تنسيقاً ثلاثياً مع مصر في إفريقيا خاصة في ظل رئاستها للإتحاد الإفريقي.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد الدكتور على عبد العال على أهمية تطوير العلاقات المصرية الصينية على المستوى البرلماني، مشيراً إلى وجود العديد من الآليات التعاونية البرلمانية المصرية الصينية، حيث توجد جمعية للصداقة البرلمانية المصرية الصينية، فضلاً عن وجود آلية التبادل الدورية البرلمانية المصرية الصينية والتى ستعقد اجتماعها الخامس خلال تلك الزيارة.

من جانبه، أكد وانغ تشي شان نائب الرئيس الصيني على عمق العلاقات المصرية الصينية والتى تعبر عن القواسم التاريخية التى تربط الشعبين الصديقين وهو ما مثل حافزاً هاماً للقيادة السياسية فى البلدين للبناء على تلك العلاقات حتى وصلت إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في ضوء رؤى متقاربة للبلدين تجاه العديد القضايا محل الاهتمام المُشترك .

على عبدالعال يلتقى بوانغ تشي شان نائب الرئيس الصينى (1)
 

 

على عبدالعال يلتقى بوانغ تشي شان نائب الرئيس الصينى (2)
 

 

على عبدالعال يلتقى بوانغ تشي شان نائب الرئيس الصينى (3)
 

 

على عبدالعال يلتقى بوانغ تشي شان نائب الرئيس الصينى (4)
 

 

على عبدالعال يلتقى بوانغ تشي شان نائب الرئيس الصينى (5)
 

 

على عبدالعال يلتقى بوانغ تشي شان نائب الرئيس الصينى (6)
 

 


البرلمان

على عبد العال

نائب الرئيس الصيني

زيارة برلمانية

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