ضبط 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 6 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

وهم "إبراهيم.ع.م" 49 عاما سائق مقيم شمال سيناء و"ممدوح.ع.م"48 عاما سائق مقيم منشأة أبو عمر شرقية و"محمد.م.ع" 20 عاما سائق مقيم السنبلاوين دقهلية و"زكريا.ا.م"27 عاما سائق مقيم رفح شمال سيناء و"كريم.أ.ف"28 عاما سائق مقيم العجوزة الجيزة و"رامى.م.ع"35 عاما سائق مقيم الزقازيق شرقية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.