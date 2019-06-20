ضبط عاطلين بحوزتهما 115 تذكرة هيروين وفرد خرطوش فى طنطا

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث قسم أول طنطا ، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى ، مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطلين وبحوزتهما فرد خرطوش و115 تذكرة هيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة ،مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد يوسف الجندي ، رئيس مباحث قسم أول طنطا، والنقيب أحمد الكفراوى ، معاون المباحث من ضبط المتهمين " م. ا. م. .ع " 35 سنه عاطل مقيم حارة الأشراف من الحكمه أول طنطا، والمتهم " م. ع. ا "وشهرته سحوره سنه بدون عمل ومقيم حارة القطب عبدالله من شارع الحكمة أول طنطا وبحوزتهما فرد خرطوش و 115 تذكرة هيروين بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.