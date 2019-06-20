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ضبط سيارة محملة بفول وزيت طعام مجهول المصدر بالفيوم

الخميس، 20 يونيو 2019 04:36 م
ضبط سيارة محملة بفول وزيت طعام مجهول المصدر بالفيوم اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم
الفيوم – رباب الجالي

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تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة نقل، محملة طن و375 كجم فول، و480 كجم زيت طعام مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية، فى حملة أمنية
 
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم و ه ج 8796 نقل، قيادة "عثمان.أ" (41 سنة - سائق)، ومقيم بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف، محملة بـطن و375 كجم فول، و480 كجم زيت طعام مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية.
 
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 10982 لسنة 2019م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

الفيوم

محافظة الفيوم

الحملات التموينية بالفيوم

السلع مجهولة المصدر

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