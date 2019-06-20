ضبط سنجاب يتعاطى مخدرات.. والشرطة الأمريكية تطلق سراحه

وكالات الأنباء

أعلنت الشرطة فى ولاية آلاباما الأمريكية أنها ضبطت خلال تفتيش شقة فى إطار عملية مخدرات، شيئا خارجا عن المألوف، هو سنجاب يتعاطى مخدر الميثامفيتامين، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام.

وقال مكتب قائد شرطة منطقة لايمستون، بحسب صحيفة "نيوز كورير" الأمريكية، إن صاحب الشقة أراد أن يكون السنجاب عدوانيا بما يكفى فقدم له الميثامفيتامين المخصص للحيوانات، وأوضح أنه تم ضبط مخدرات وذخائر فى الشقة.

وأطلق السنجاب فى الطبيعة بناء على نصائح خبراء هيئة حماية الطبيعة نظرا لأن قوانين آلاباما تمنع حيازة الحيوانات البرية.

وأكد مكتب قائد الشرطة، عبر موقع فيسبوك: "لقد فر دون أن يهاجم عناصر الشرطة الذين أفرجوا عنه".